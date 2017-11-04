Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin'den yapılan açıklamada Vietnam'da düzenlenecek APEC zirvesinde gerçekleşme ihtimali bulunan Trump-Putin görüşmesinin gündemlerinden biri Suriye olacaği belirtildi. Kremlin sözcüsü Peskov, iki başkanın konuyu tartışmak için zaman ayırmasının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.