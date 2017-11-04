Kremlin'den yapılan açıklamada Vietnam'da düzenlenecek APEC zirvesinde gerçekleşme ihtimali bulunan Trump-Putin görüşmesinin gündemlerinden biri Suriye olacaği belirtildi. Kremlin sözcüsü Peskov, iki başkanın konuyu tartışmak için zaman ayırmasının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.
Rusya'dan flaş ABD açıklaması!
04.11.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin'den yapılan açıklamada Vietnam'da düzenlenecek APEC zirvesinde gerçekleşme ihtimali bulunan Trump-Putin görüşmesinin gündemlerinden biri Suriye olacaği belirtildi.
Etiketler : son dakika,rusya,suriye,putin,trump,
516920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516920.aspx
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