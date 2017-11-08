Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmî haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hariri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Lübnan ve Filistin’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Forumu’na katılan Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a resmî bir ziyarette bulunmuştu.

Abbas, ziyaretini bugün tamamlayarak ülkeye döndü.

İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut’ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad’a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran’ı suçlayan Hariri’nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise yaptığı açıklamada Hariri’nin Suudi Arabistan'da gözaltında olduğunu ileri sürmüştü.