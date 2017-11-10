Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, başlayan 3 günlük resmî Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Çin ve ABD şirketleri arasında ticaret ve yatırım alanlarını kapsayan 250 milyar dolarlık bir dizi anlaşmanın imzalandığı açıklandı. Çin-ABD ilişkilerinin kazan-kazan prensibine dayalı ekonomi, ticaret ve yatırım gibi geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Şi “İlişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişiminin sürdürülmesi sadece iki ülkenin değil aynı zamanda dünya ekonomisinin büyümesinin yararınadır” diye konuştu. ABD lideri ile ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler, diplomasi, güvenlik ve siber güvenlik konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Şi “Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz” diye konuştu. Trump, 13 günlük Asya turunun üçüncü durağı olan Vietnam’a bugün gelecek. Vietnam’ın Danang kentinde yarın düzenlenecek APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi’ne katılacak ABD Başkan Trump zirvede bir konuşma yapacak ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. İki lider daha önce de Almanya’da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmüştü.