Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Göç ve Göçmen İdaresi Müdürü Ammar Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice'deki evlerine dönmek isteyen binden fazla aileden oluşan ilk kafile, bugün itibariyle yola çıktı." dedi.

Kerkük'ün güneyindeki Dakuk Çadır Kenti'nden ayrılan iç göçmenlerin dönüş işlemlerini de denetleyen Sabah, ''İç göçmenlerin geri dönüşlerini teşvik etmek için devlet her aileye bin 200 dolar tutarında bir destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Sabah ayrıca, evlerine geri dönmeleri konusunda kimsenin zorlanmadığını, isteyenlerin çadır kentinde kalmaya devam edebileceğini sözlerine ekledi.

"Geri dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Öte yandan Mazın Ode isimli Iraklı, devlet tarafından tahsis edilen araçla ailecek Havice'deki evlerine döneceklerini söyledi.

Havice ilçesinin Reşad kasabasından kaçarak çadır kentine sığındıklarını anlatan Ode, ''Bir buçuk yıl önce köyümüzden kaçarak bu kampa sığındık. Şimdi geri dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir an önce evimize ulaşmanın hayalini kuruyorum." şeklinde konuştu.

Aynı kasabadan kaçmak zorunda kaldığını dile getiren 70 yaşındaki Nazmiye Naci isimli Iraklı ise ''Şimdi köyüme, evime gideceğim. Benden daha mutlusu yok. En çok, yatağımda uyumayı özledim.'' dedi.