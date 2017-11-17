Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun sosyal medya sayfasındaki habere göre, koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerle birlikte hareket eden eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının kontrolündeki bölgelerde kaybolan Fransız iki gazeteciyi kurtardı.

Söz konusu gazetecilerin kurtarıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Selman Havva Üssü'ne getirildiği belirtilirken, gazetecilerin kurtarıldığı bölgeye ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen hükümeti ile bazı uluslararası ve yerel insan hakları örgütleri, Husiler ile Salih yanlılarını, aralarında siyasiler, gazeteciler ve akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymakla suçluyor.