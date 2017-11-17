Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde, bir evsizin karnını doyurup kiliseye doğru yürürken vurulan bir kişi, dördüncü kurban oldu, seri katil alarmı verildi.

60 yaşındaki, üç çocuk babası Ronald Felton isimli kurban, geçen ay üç kişinin öldürüldüğü yerden birkaç blok ileride bulundu. O sırada kilisede olanların dört el silah sesi duydukları belirtildi. Tampa Polis Departmanı'ndan bir sözcü, kurbanın vurulması olayının Ekim ayında öldürülen üç kişiyle bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini söyledi. "Bölge halkının duydukları, gördükleri her şeyi düşünmelerine ihtiyacımız var. Ailelerinin sevdiklerinden birini daha öldürmeden önce bu katili yakalamamız gerekiyor." dedi.

Felton'un kız kardeşi de, "Seri katil haberlerini izliyorum, dinliyorum, dua ediyorum ve kardeşime olan şey, bu kadar yakından 4 kez ateş edilmesi gerçekten çok zor" diye konuştu.

9 Ekim'den bu yana vurulan, cinayetlere ilişkin gasp veya benzeri bir gerekçe olmayan 4 kişinin katili hakkında polis, komşu evlerden birinde olduğu görüşünde. Bu nedenle, yaklaşık 1900 ev K9 birimiyle arandı, helikopterlerle arama yapılıyor.

İlk kurban, 22 yaşındaki Benjamin Mitchell otobüs beklerken vuruldu. İkinci kurban 32 yaşındaki Monica Hoffa, 13 Ekim'de ölü bulundu. 20 yaşındaki Anthony Naiboa ise 19 Ekim'de yürürken öldürüldü.