Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Putin'in, Esad ile görüşmesinde Suriye’deki askerî sürecin sona yaklaşması, artık siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Suriye'de siyasi sürecin ana hatlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Putin, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. BM'nin himayesi altında yürütülecek siyasi süreçte sizin de bakış açınız önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Esad ise Suriye'de siyasi süreci destekleyecek tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını savunarak, "Suriye’deki siyasi sürece dış güçlerin müdahil olmaması konusunda Rusya'nın desteğine güveniyoruz." dedi.