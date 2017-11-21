Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'deki Afrikalı göçmenlere birkaç ay içinde ülkeyi terk etme ya da hapis cezası şeklinde iki seçenek sunulması sonucu haklarının ihlal edilmesinden endişe edildiği aktarıldı.

"Birçok Afrikalının ülkelerindeki zulümden kaçarak İsrail'e sığındığı, dolayısıyla bu insanların zorla geri gönderilmesinin uluslararası kanunları ihlal anlamı taşıdığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'e Afrika ülkelerinden göç ederek kendisine sığınan insanların hakları konusundaki ihlallerine son verme çağrısı yaptı.

Binyamin Netanyahu, hükûmetin haftalık toplantısında önceki gün, Afrikalı göçmenler meselesini nihayete erdirmek için İsrail'de bulunan 40 bin Afrikalıyı sınır dışı etme şeklinde yeni bir merhaleyi başlattıklarını duyurmuştu.

İsrail medyası, Tel Aviv yönetimiyle Afrika ülkeleri arasında yapılan anlaşmaya göre, Eritre ve Sudan'dan gelen göçmenlere hapis ya da Ruanda'ya gönderilme şeklinde iki seçenek sunulacağını aktarmıştı.