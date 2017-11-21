Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Yunan televizyonlarının hedefinde yine Türkiye var. Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelen Yunan sporcu Valerios Leonidis, en büyük rakibinin cenazesine katılmıştı.

NASIL ÖPERSİN ELEŞTİRİSİ



Cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Yunan sporcu, ülkesinde en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Ülkede yayın yapan televizyon ve gazetelerde geniş yer bulan söz konusu haberde, Leonidis'in Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesi 'skandal' olarak nitelendirildi.



İZİNSİZ GİTTİ



Maddi durumunun kötü olması nedeniyle Türkiye'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirilen Yunan sporcu, ülkesinden gerekli izinleri almadığı için de hedef haline geldi.

DÜNYA ADINA BİR KAYIPTIR



Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Türkçe taziye mesajı veren Yunan sporcu, "Sadece Türkiye için değil tüm dünya adına Naim'in ölümü bir kayıptır." ifadelerini kullanmıştı.