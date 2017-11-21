Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiltere'de kabinenin AB’den ayrılış sürecinde (Brexit) tazminat ödenmesi konusunda anlaştığını bildirdi.

Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmadan resmî bir tazminat teklifinin yapılmasının ise düşünülmediği vurgulandı.

İngiliz hükûmeti AB’ye toplamda ödenmesi beklenen tazminatın tam olarak ne kadar olacağı konusunda resmî bir açıklama yapmazken, İngiliz basınında yaklaşık 40 milyar İngiliz sterlin seviyesinde bir ödeme yapılabileceği belirtiliyor.

İngiltere’nin AB’ye ödenecek tazminat konusunda 2019 yılının mart ayının sonuna kadar anlaşmaya varması bekleniyor.

AB liderlerinin 14-15 Aralık'ta katılacakları zirvede İngiltere ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanıp başlanmasına ilişkin karar alması beklenmekte.

BBC’ye değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının İngiltere’ye toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyar sterlin olabileceğini söylemişti.

Juncker, “Bilimsel olarak İngiltere’nin yükümlülüklerinin neler olduğunu hesaplamalıyız. Buna göre bir fatura ödenmek zorunda.” ifadelerini kullanmış, İngiltere’nin toplamda ödemesi gereken miktarın basında yer aldığı gibi 50 milyar sterlin seviyesinde olup olmadığının sorulması üzerine, “Yaklaşık olarak o seviyede.” şeklinde cevap vermişti.