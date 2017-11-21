Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve parlamentosu, kendisine karşı yapılan askeri darbeye rağmen görevi bırakmayan Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin uzaklaştırılması için gerekli işlemleri bugün başlatacak.

SÜREÇ BAŞLATILIYOR



İktidardaki ZANU-PF partisi, Mugabe'nin kendisine tanınan süre olan dün öğle saatlerine kadar istifa etmemesi üzerine, görevden alınma önergesini bugün meclise sunacak.

Mugabe'yi Pazar günü üyelikten atan ZANU-PF'nin önerge taslağında, 93 yaşındaki cumhurbaşkanı, "istikrarsızlık kaynağı" olmakla, hukukun üstünlüğüne riayet etmemekle ve son 15 yıldır ülkede görülmemiş bir ekonomik çöküntünün sorumlusu olmakla suçluyor.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISININ ADI GEÇİYOR



Zimbabve'deki askeri müdahale, Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi iktidara yaklaştırmak amacıyla Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı azletmesi üzerine hız kazandı.