Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki tüm sınır geçişlerini 2 haftadır kapalı tutması nedeniyle ülkedeki insani krizin büyüdüğüne dikkati çekerek, Yemen'e insani ve ticari yardımın acil bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Yemen halkının yoğun yaşadığı bölgelere insani yardım ve ticari ürünlerin ulaştırılamadığını belirtti.

Mogherini, "Yemen'den kaynaklanan güvenlik tehdidini anlamakla beraber, kıtlığın eşiğinde olan ve yaygınlaşan kolera salgınıyla boğuşan Yemen halkına hayati insani yardımın ulaşmasını engellemek, güvenlik endişelerini gidermek anlamında etkili olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde acilen Yemen'e insani ve ticari erişimin tekrar sağlanması gerektiğini vurgulayan Mogherini, sivil halkın ve altyapının korunması hususun öncelikli ele alınması gerektiğini kaydetti.

Mogherini, mevcut durumun Yemen'deki çatışmaya siyasi çözüm bulunmasını da engellediğini belirterek, tüm taraflara Birleşmiş Milletler öncülüğündeki uzlaşı sürecine odaklanma çağrısı yaptı.