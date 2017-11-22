Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşkilatın Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Allah'ın evinde ibadet eden masumları hedef alan olay karşısındaki şaşkınlığını ifade ederek, saldırıyı kınadığını belirtti.

Terör ve aşırılığın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini vurgulayan Useymin, terör ve aşırılık olgularına köklü bir çözüm bulunması için bölgesel ve uluslararası çabaların kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Useymin, İİT'nin terörün her türlüsünü kınayan ilkeli tutumuna dikkati çekerek, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Genel Sekreter, bölgede güvenlik ve istikrarı sarsmayı hedefleyen terörle mücadelede, Nijerya ile dayanışma içinde olduklarını aktardı.

Nijerya'nın doğusundaki Adamawa eyaletindeki Mubi bölgesinde bir camide sabah namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Mubi bölgesi 2014'te terör örgütü Boko Haram'dan kurtarılmış ve o tarihten itibaren bölgede herhangi bir terör saldırısı yaşanmamıştı.