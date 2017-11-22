Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Muhalefetinin Riyad'daki toplantısı Suudi Arabistan Dışişleri bakanı Adil el-Cübeyr ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla başladı.

''ESAD İSTİFA ETMELİ''

Muhaliflerin toplantısı, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla başlayan üçlü zirveyle aynı dakikalarda başladı. Muhalifler geçiş sürecinin başlaması için, rejim lideri Beşar Esad'ın istifasını talep etti.

Başkent Riyad'da başlayan ve 24 Kasım'a kadar devam etmesi beklenen toplantının açılış konuşmasını yapan Cübeyr, Suriye'de devam eden krizin 7'nci yılında sancılı bir süreçten geçildiğini, Suriyelilerin kendi aralarında fikir birlikteliği olmadan ülkedeki çözümden söz edilemeyeceğini söyledi.

Krizin sonlandırılması ve savaştan dolayı bitkin düşen halkın geleceğinin garanti altına alınması konusunda Suriye Muhalefetinin tarihi sorumluluğunun olduğunu ifade eden Cübeyr, toplantının amacının Suriye halkının taleplerini gerçekleştirmek olduğunu, Suudi Arabistan'ın da Suriye halkından yana tavrını sürdüreceğini dile getirdi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR HEYET GEREKİYOR"

Açılış konuşmasından sonra BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye krizinin çözümü konusunda BM kararları doğrultusunda siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti. Cenevre toplantısında halkın tüm kesimlerini kapsayan güçlü bir heyetin katılması gerektiğini dile getiren Mistura, gelecek günlerde Suriye krizinin çözümü için gerekli olan siyasi çerçeveyi ortaya koyacaklarını belirtti.

"TOPLANTI SURİYE HALKININ YARARINA OLMALI"

Suriye'deki büyük savaşın bölgeyi de etkilediğini ve ülkenin geleceğini belirlemek için bu toplantının çok önemli olduğunu vurgulayan Mistura, toplantının halkın geleceği ve yararına olmasını temenni ettiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantı, başta Müzakere Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Riyad Hicab ve diğer bazı muhalif liderlerin istifa etmesi nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf daha önce yaptığı açıklamada, Riyad'da düzenlenecek Suriye muhalefeti toplantısının, Cenevre'de yapılacak müzakerelerde muhaliflerin elini güçlendireceğini ve muhaliflerin vizyonunun net bir şekilde ortaya koyulacağını kaydetmişti.