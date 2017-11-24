Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Orta Doğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı." diye yazdı.