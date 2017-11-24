Trump, şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Orta Doğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı." diye yazdı.
Trump: Orta Doğu'ya hiç girmemeliydik
24.11.2017 - 15:13 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini bildirdi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Trump, "Orta Doğu'ya hiç girmemeliydik" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : erdoğan,trump,
522375 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522375.aspx
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