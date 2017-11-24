Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Soçi'deki üçlü zirve ile Suriye krizinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca, Erdoğan ve Trump'ın bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

TRUMP: YPG'YE SİLAH VERİLMESİ SAÇMALIK

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Trump'ın PYD/YPG terör örgütüne silah verilmesini "saçmalık" olarak nitelendirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Trump'ın görüşmede ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceğini taahhüt ettiğini ifade etti.

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin verimli geçtiğini bildirdi.

"ORTA DOĞU'YA GİRMEK HATAYDI"

Trump, görüşme öncesi şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Orta Doğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı" diye yazdı.