Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, "Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, bakanlıktaki ilgili birimlere, Kerkük petrollerini Ceyhan Limanı'na taşıyacak Beyci'den (Salahaddin'e bağlı) Fişhabur'a uzanan yeni boru hattı inşaatı için gerekli talimatları verdi." ifadesini kullandı.

Söz konusu boru hattının terör saldırıları nedeniyle zarar gören eski boru hattına alternatif olacağını kaydeden Cihad, konuyla ilgili şirketlerin de yakında bakanlığa davet edileceği bilgisini paylaştı.