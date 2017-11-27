Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük kentini ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, kente yeni bir vali atanması gerektiğini belirterek, Kerkük İl Meclisinin görevinin de yerel seçimlere kadar devam etme hakkı bulunduğunu söyledi.

Kerkük yerel hükûmet binasını ziyaret eden Masum, vekaleten Valilik görevini yürüten Rakan Said Cuburi ve İl Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Masum, "Kerkük'te yeni yerel seçimlere kadar İl Meclisi görevini sürdürecek. Kerkük İl Meclisinde halihazırda bir değişiklik söz konusu değil.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Masum, valilik görevine dair ise "Kerkük İl Meclisi üyelerinin aralarında yapacakları anlaşmaya göre, bir valinin atanması lazım.'' diye konuştu. Masum, tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili 140. maddenin de geçerli olduğunu ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Masum, kentte tüm tarafların uyum ve barış içinde yaşamalarının devletin önceliklerinden olduğuna dikkati çekerek, ''Hiçbir tarafın bir diğerinden üstün olmadığı Kerkük'te, hiç kimseye öncelik verilmez. Kardeşlik kenti olarak tanınan Kerkük'te huzurun hakim olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''Kerkük, tüm etnik ve mezhepsel grupları kucaklayan küçük bir Irak'tır'' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Masum, kentin güvenliği konusunda ise şunları söyledi:

''Kerkük'ün güvenliğini sadece polis sağlayacaktır. Irak ordusu da kentin dışında görev yapıyor. İhtiyaç duyulduğunda da Irak ordusundan takviye kuvvet gönderilecektir."

140. madde nedir?

Irak'ta ABD'nin inisiyatifi ile hazırlanan 2005 anayasasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırları içinde olduğunu iddia ettiği ancak merkezî hükûmete göre nüfusunun çoğunluğunu Arap ve Türkmenlerin oluşturduğu "tartışmalı bölgeler"in statüsünün belirlenmesiyle ilgili yol haritası çizildi.

Anayasanın 140. maddesine göre, söz konusu bölgelerde 2007 sonuna kadar önce nüfus sayımı, ardından referandum yapılması kararlaştırıldı. Ancak 140. madde, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin izlediği mezhepçi politikalar ile Kürt, Türkmen ve Araplar arasındaki uyuşmazlıklardan ötürü uygulanamadı. Anayasada referandum için belirlenen tarihin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu konuda herhangi ciddi adım atılmadı.