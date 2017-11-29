Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî temaslarda bulunmak üzere dün Kenya'ya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı Sarayında, aralarında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de bulunduğu 10 Afrika ülkesinin liderleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Netanyahu, Afrika ülkelerinden, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olarak alınması için destek istedi.

Netanyahu, 54 Afrika ülkesinin, İsrail'i, Afrika Birliğine gözlemci devlet statüsünde dahil etmesinin, Afrika kıtasının gelecekteki kalkınmasına ve kıtada artan terörizm ve açlık gibi sorunlara karşı faydalı olacağını belirtti.

İsrail'in, Afrika ülkeleri ile güçlü ilişkiler kurmak istediğini belirten Netanyahu, "Umuyorum ki hep birlikte İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci olarak girmesinin bir yolunu bulacağız, size ancak bu şekilde yardımcı olabiliriz. Afrika Birliği'nde sadece gözlemci olmayacağız, Afrika için daha iyi bir gelecek inşa etmenizde size yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ülkesinin terörle mücadele başta olmak Afrika ülkelerine destek için hazır olduğunu belirterek, Afrika'nın ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla İsrail'in gelişmiş su, tarım, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve sağlık sektöründeki birikimini Afrika ile paylaşabileceğini ifade etti.