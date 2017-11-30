Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, 25 Kasım'da Suriye'nin Rakka kentinde mayın temizlerken ölen 24 yaşındaki Oliver Hall terör örgütü PKK/YGP saflarında hayatını kaybeden 7. İngiliz oldu.

Daha önce Jac Holmes (24), Mehmet Aksoy (32), Luke Rutter (22), Ryan Lock (20), Dean Carl Evans (22) ve Konstandinos Erik Scurfield (25) terör örgütü saflarında çarpışırken ölmüştü.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor. İngiliz makamları Suriye’deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturulabileceği uyarısını yapıyor.

Son olarak eylül ayında PKK/YPG saflarına katıldıktan sonra İngiltere’ye dönen Aiden Aslin (23) terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alınmıştı.

"YGP terör listesine alınsın" tavsiyesi

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde kovuşturmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağırılmıştı.

Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.