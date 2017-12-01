Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Los Angeles'ın 250 kilotonluk nükleer bombayla vurulduğu bir senaryo üzerinde duran NI yazarı Daniel R. DePetris, Pyongyang'ın yeni füze denemesinin ardından bu kez aynı büyüklükteki nükleer bombayla Washington'un hedef alındığını varsaydı.

Petris'e göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde başkentteki 413.000 kişi hayatını kaybedecek, 527.000 kişi yaralanacak.



Beyaz Saray, Washington Anıtı, Uluslararası Casusluk Müzesi ve Kongre binası gibi yapıların da yer aldığı çok sayıda binanın yıkılacağını öngören DePetris, "Uzmanlara göre başkentin merkezindeki insanların hayatta kalma şansı olmayacak" ifadesini kullandı.



DePetris, yazısının sonunda Kuzey Kore'nin nükleer programını nükleer savaşta ilk atımı yapan taraf olmak için değil, ABD'yi askeri operasyondan caydırmak ve ülkede rejim değişikliği yaşanmasının önüne geçmek için geliştirdiğinin altını çizdi.