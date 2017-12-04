Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Amerikan topraklarını vurabilecek füze test eden Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatının bölgeyi nükleer savaşa sürükleyebileceğini açıkladı.

ABD lideri Donald Trump'ı 'akıl hastası' olarak betimleyen Pyongyang yönetimi, tatbikatın halihazırda zaten yüksek olan tansiyonu aniden alevlendirebileceği uyarısını yaptı.

HER AN NÜKLEER SAVAŞ ÇIKABİLİR

İktidar partisinin gazetesi Rodong'un baş yazısında ise, "Tatbikat açık ve topyekûn bir provokasyondur, her an bir nükleer savaşa neden olabilir" ifadesi yer aldı.

ABD'DEN KİM'E GÖZDAĞI

Washington ve Seul, bu yıl içinde 20'yi aşkın füze denemesi yapan Kim Jong-un'a gözdağı vermek için devasa bir tatbikata girişti. Yüzlerce savaş uçağı beş gün boyunca Kore Yarımadası üzerinde gövde gösterisi yapacak.