GHK'de isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Husilerin, Kemim'i başkent Sana'daki iş yerinden çıkarken alıkoyduklarını duyurdu. Yetkili, Kemim'in Husilerce bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan, Husilere bağlı sözde İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Husilerin, GHK üyelerini gözaltına aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.