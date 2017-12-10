GHK'de isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Husilerin, Kemim'i başkent Sana'daki iş yerinden çıkarken alıkoyduklarını duyurdu. Yetkili, Kemim'in Husilerce bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi. Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan, Husilere bağlı sözde İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Husilerin, GHK üyelerini gözaltına aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.
Husiler üst düzey yetkiliyi kaçırdı
10.12.2017 - 06:16 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'de Husilerin, öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GHK) üyesi, Bütçeden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Fuad el-Kemim'i alıkoyduğu iddia edildi.
Etiketler : yemen,husi,
526141 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526141.aspx
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