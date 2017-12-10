Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanının talimatıyla çıkartılan ve askerlere dağıtılan dergide fotoğrafçı Andy Spyra’nın çektiği YPG’li teröristlerin fotoğrafları ve onlarla yapılan röportaj yayınlandı. “Savaştan geri kalan” başlığıyla verilen dergide yer alan fotoğraflar ekim ayında yani, terör DEAŞ’ın Rakka’dan çekilmeden önce çekilmiş. Terör örgütü DEAŞ’ın başkenti olarak gösterilen Rakka’nın anlaşmalı olarak el değiştirilmeden önce yapılan röportajlarda YPG’li teröristler kahraman gibi gösteriliyor. BBC’den Quentin Sommerville ve Riam Dalati, kahraman gibi gösterilen YPG’li teröristlerin, DEAŞ’lı militanlarla pazarlık yaptıktan sonra Rakka’yı ele geçirdiğini ortaya çıkarmıştı.