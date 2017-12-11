Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington Post'un haberine göre Kuzey Kore'nin biyolojik silah programı konusundaki ilk korku, 2006'da ABD'li istihbarat yetkililerinin Kongre'ye Pyongyang'ın biyolojik silah geliştirdiğine yönelik uyarıyı içeren bir raporu göndermesi ile ayyuka çıktı. 2006'daki raporda Kuzey Kore'nin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle o dönem biyolojik silah geliştiremediği belirtildi.

Ancak ABD'li ve Asyalı istihbarat yetkilileri ve silah uzmanlarına göre, Kuzey Kore gerekli teknolojiyi yaklaşık 10 yıl içinde elde etti ve istikrarlı şekilde biyolojik silah üretme potansiyeline sahip teknolojiyi elde etmeye doğru ilerliyor.



'NEDEN HENÜZ BİYOLOJİK SİLAH ÜRETMEDİLER?'



Gazetenin açıklamalarına yer verdiği adı açıklanmayan bir üst düzey ABD'li yetkili, "Kuzey Korelilerin çeşitli amaçlar için biyolojik ajanlara sahip olduğu biliniyor. Önümüzde duran soru ise şu: Neden gerekli malzemeleri elde ettiler ve bilimsel olarak geliştiler de henüz silah üretmediler?" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ayrıca ülkedeki bilim adamlarını yurtdışına mikrobiyoloji alanında ilerlemeleri için gönderdi. Ayrıca Kuzey Kore yönetimi gelişmekte olan ülkelere biyoteknoloji alanında hizmet satmayı önerdi.



Ancak gazeteye konuşan ve gizli belgelere erişimi olan eski ve yeni ABD'li yetkililer, Kim'in örnek ve prototiplerin ötesine geçerek bu (biyolojik) silahların üretilmesine yönelik emir verdiğine ilişkin somut kanıtlara sahip olmadıklarını da vurguladı.



JAPONYA-ABD VE GÜNEY KORE'DEN ORTAK FÜZE İZLEME TATBİKATI



Diğer taraftan ABD, Japonya ve Güney Kore 2 günlük ortak füze izleme tatbikatlarına başladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasında "Tatbikatta her ülkeden Aegis gemileri Kuzey Kore'den atılması olası balistik füzeleri tespit edip yakalama simülasyonunu yapacak ve bilgi paylaşacak" dedi.



Tatbikatta ABD'den iki, Japonya ve Güney Kore'den ise birer gemi yer alacak.



Japonya Öz Savunma Gücü de son tatbikatın, geçen yıl haziran ayından bu yana üç ülke arasındaki 6. tatbikat olacağını söyledi.



ABD'nin tartışmalı Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi'nin (THAAD) tatbikatlarda kullanılıp kullanılmayacağı ise netleşmedi.



ABD ve Güney Kore, geçen hafta Kuzey Kore'nin ABD anakarasını vurma yeteneğine sahip, en güçlü kıtalararası balistik füzesini denemesinin ardından, Kore Yarımadası'nda büyük ölçekli askeri tatbikatlar gerçekleştirmişlerdi.



RUSYA: HiSTERİYİ ARTTIRIR



Çin ve Rusya ise 3'lü ortak tatbikata tepki gösterdi.



Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ile Tokyo'da bir araya gelen Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "Kuzey Kore çevresindeki bölgelerde askeri tatbikat yapmak sadece histeriyi arttırır ve durumu istikrarsızlaştırır" ifadelerini kullandı.



Çin Dışişleri Söcüsü Lu Kang da 3'lü tatbikata Pekin'in bakışının ne olduğuyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Tüm ilgili taraflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik kararlarını tam ve kesin olarak uygulamalı. Taraflar bölgesel barış ve istikrar için daha fazlasını yapmalı ve tüm tarafları müzakere masasına getirmeli. Bunun tersi olan ortak provokasyon olmamalı" ifadelerini kullandı.