Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas sözcüsü El-Kanu, açıklamasında, "Protestoların devam etmesi ve ABD'nin kararını değiştirmesi için onlara baskı oluşturulması amacıyla Üçüncü İntifada'nın başladığını duyurduk. Gazze Şeridi'nde protesto eylemleri intifadanın başlaması kapsamında büyüyor. Bu Üçüncü İntifada" dedi.

ABD'ye karşı yeni "Öfke Günü" sözünü veren el-Kanu, "Protestolar Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te devam edecek. Çünkü biz, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto ediyoruz, çünkü Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak görüyoruz. Protestoların daha da gelişeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İNTİFADA KELİME ANLAMI NEDİR? İNTİFADA NE DEMEK?

İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı Filistinlilerin ayaklanması anlamına gelen intifada TDK tarafından da "Filistin halkının başkaldırısı" olarak tanımlanmıştır. İsrail işgaline karşı Arap halkının baş kaldırması karakterini taşıyan ilk İntifada, 1987'de başladı. İkinci İntifada ise Eylül 2000'den 2005 yıllına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasıdır.

FİLİSTİN'DEKİ İNTİFADALAR NELERDİR?

İntifada Filistin’de iki kez yaşandı. Birinci İntifada (ayaklanma) veya Birinci Filistinli İntifada, İsrail'in, aralık 1987'den 1993 Oslo Anlaşmasının imzalanmasına kadar süren, Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı, Filistinlilerin ayaklanmasıdır.

BİRİNCİ FİLİSTİN İNTİFADASI

Ayaklanma 9 Aralık’ta Cebaliye mülteci kampında başladı. Gittikçe yükselen tansiyon, ölen Filistinli ve İsrailliler ve son olarak İsrail ordusuna ait bir aracın dört Filistinli'ye çarpıp öldürmesi, ayaklanmayı ateşledi.

İKİNCİ FİLİSTİN İNTİFADASI

İkinci İntifada veya El Aksa İntifadası ise Eylül 2000’den 2005 yıllına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasıdır. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Şubat 2005 yılında Ariel Şaron ve Mahmud Abbas’ın katıldığı Sharm ek-Sheikh Zirvesi ile sona ermiş. Ayrıca Oslo Savaşı olarak da bilinir