Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane yönetimi, bir kişinin ölümü ve üç kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı grupların 4 araçla hastaneye gelerek saldırı düzenlediği ve bunun ardından bina çevresinde çatışma çıktığı bildirildi. Gerekli yasal incelemeler başlatılarak caydırıcı önlemler alınıncaya kadar bu sağlık kuruluşunun hizmet veremeyeceği belirtilen açıklamada, bir süre hastaların ve savaşta yaralananların kabul edilemeyeceği duyuruldu. Açıklamada, "Taiz ilindeki en büyük devlet hastanesi Es-Sevra, personel ve hastaların güvenliği için hizmete ara verdi." ifadesine yer verildi. Yemen hükümetinden saldırıya ve detaylarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.