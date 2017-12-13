Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sana'nın doğusundaki bir polis merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 51 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 90 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Görgü tanıkları merkezin toplam yedi kez bombalandığını ve saldırı sonucu aralarında mahkumların da bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği söyledi. Söz konusu merkezde Husilere karşı savaşan ve alıkonulan hükûmet güçleri mensubu 180 kişinin olduğu ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri geçici başkent Aden'de bulunan Yemen hükûmetine destek veriyor. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Husilere destek verirken taraf değiştiren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ve Husiler arasında çatışmalar yaşanmış, gelinen noktada eski Cumhurbaşkanı Salih, Husiler tarafından öldürülmüştü.