Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas, Filistin’in Gazze şehrinde "Direniş kararımız, birlik seçimimiz” sloganıyla Gazze şehrinin batı kısmında kuruluşunun 30. yılını kutladı. Binlerce Gazzeli, sabahın ilk saatlerinde El Katibe Meydanı’nda ellerindeki Filistin ve Hamas bayraklarıyla toplanmaya başladı. Kalabalık arasında Türk bayraklarının bulunması da dikkat çekti.

Kutlamalar sırasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları, bir ellerinde Filistin bayrağı taşırken diğer ellerinde silahlarını taşıdı. Festival’de Hamas’ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin’in ile vefat eden diğer kurucuların bulunduğu devasa bir poster de yer aldı. Hamas’tan 30’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Bugün söz veriyoruz. İnsanlarımıza, kutsal mekanlarımıza saldıranların bedelini ödeme zamanı yakındır” denildi. Hamas guruplara seslenerek ülke için birlik çağrısı yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, kutlamada yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Heniyye, "Washington’ı bu karardan vazgeçirmeye zorlamayı amaçlıyoruz. Trump’ın kararını sonsuza kadar geçersiz kılacağız" dedi.

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987’de kuruldu. Örgüt, sonrasında 1992’de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.