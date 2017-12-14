Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Tusk, AB liderlerinin Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların süresinin uzatılması konusunda uzlaştığını duyurdu.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmiş, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.