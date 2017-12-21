Olay sonrasında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Melbourne polisi olay yerinden uzak durma çağrısı yaparken, olayın terör bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Yerel radyo istasyonu 3AW'ye konuşan bir görgü tanığı, "Herkes yere düştü, insanlar her yerde uçuşuyordu" ifadelerini kullandı.
Avustralya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
21.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler : avustralya,melbourne,
529465 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529465.aspx
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