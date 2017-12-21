Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sonrasında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Melbourne polisi olay yerinden uzak durma çağrısı yaparken, olayın terör bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Yerel radyo istasyonu 3AW'ye konuşan bir görgü tanığı, "Herkes yere düştü, insanlar her yerde uçuşuyordu" ifadelerini kullandı.