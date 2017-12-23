İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Doğu Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı
23.12.2017 - 21:51 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kudüs'te cuma namazı ardından gösterilerde Filistinlilere destek verdiği için gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı.
Etiketler : israil,türk vatandaşı,kefalet,
530185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530185.aspx
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