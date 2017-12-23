Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.