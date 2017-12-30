Ukrayna’nın başkenti Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Emniyet Müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev Metro İstasyonu’nun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde 9 yetişkin ve 2 çocuk rehin alındı. Bekh, "İnsanların serbest kalmasını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Ukrayna'da 11 kişi rehin alındı
30.12.2017 - 20:13 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de silahlı bir saldırgan postanede 11 kişiyi rehin aldı.
Etiketler : kiev,ukrayna,
532235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532235.aspx
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