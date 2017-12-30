Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Emniyet Müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev Metro İstasyonu’nun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde 9 yetişkin ve 2 çocuk rehin alındı. Bekh, "İnsanların serbest kalmasını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.