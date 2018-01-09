Proje sayesinde dağlık ve merkeze uzak bölgelerde yer alan anaokullarındaki 2 binden fazla çocuk sağlıklı içme suyuna kavuştu.  Çocukların içme suyu probleminin çözümünün ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken okul yetkilileri, Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirdiler.