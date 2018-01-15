İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya yakınlarında çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kalkilya yakınlarındaki Cayus beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail askerlerinin olaylar sırasında açtığı ateş sonucu Ahmed Abdulcabir Muhammed Selim (24) isimli Filistinlinin başından yaralandığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Selim'in hayatını kaybettiği aktarıldı.