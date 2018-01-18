İran’ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde bugün yerel saat ile 19.22’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucunda can ve mal kaybının olup olmadığı ile ilgili henüz İranlı yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.
İran’da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
18.01.2018 - 20:17 | Son Güncelleme: 18.01.2018 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Kirman eyaletinde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler : iran,deprem,
537468 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/537468.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER