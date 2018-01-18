Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde bugün yerel saat ile 19.22’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucunda can ve mal kaybının olup olmadığı ile ilgili henüz İranlı yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.