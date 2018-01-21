Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chicago’ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı’nda gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonu aksiyon filmlerini aratmadı.

Sınır dışı işlemlerinin, yoğun olmayan Gary Havaalanı’nda 10 yılı aşkın süredir cuma günleri gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Gizlilik içinde yürütülüyor

Görgü tanıklarının, AA muhabirine anlattıklarına göre, Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı ediliş işlemleri gizlilik içinde yürütülüyor.

Buna göre, sınır dışı işleminin başlamasından dakikalar önce Gary Havaalanı’na inen World Atlantic Havayollarına ait bir uçak, özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölüme çekildi.

Sınır dışı edilecek yasa dışı göçmenleri taşıyan camları boyalı iki beyaz renkli minibüs güvenlik konvoyuyla uçağın yanına getirildi. Ardından araçların uçağa binişleri engelleyecek şekilde park edilmesiyle sınır dışı işlemleri başladı.

Bazılarının el ve ayakları zincirli

ABD’de suça karıştığı tahmin edilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayakları zincirlenmiş şekilde tek tek uçağa alındığı sırada güvenlik personeli bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görevli personelin son kontrolleri yapmasının ardından uçak havalandı ve sınır dışı işlemi tamamlanmış oldu.

"İğrenç ülkeler" demişti

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında birçok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlara imza attı.

Seçim vaatleri arasında "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmeyi" de koyan Trump, görev süresinin ilk yılında bu "sözünü" yerine getirmek için ilgili federal kurumları en yoğun şekilde çalıştırdığı kaydediliyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Trump, geçen hafta Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkeleri için "iğrenç ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

200 bin El Salvadorluya sınır dışı tehdidi

Trump yönetimi, son olarak 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için de süreci başlatan Trump yönetimi, bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.

ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programının sonlandırılması kararı, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.