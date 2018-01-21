İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 16 Filistinlinin gözaltına alındığı" belirtildi.
Gözaltına alınan Filistinlilerin, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) subayları tarafından sorgulanmaya gönderildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.