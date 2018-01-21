Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için dün büyük bir operasyona başladı.

OPERASYONDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR



Operasyonun başlamasıyla birlikte rahatsızlığını dile getiren Almanya'ya Fransa da destek verip, BM'yi Afrin için görüşmeye çağırdı.

FRANSA'DAN BM'YE: ACİL TOPLANALIM



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye Afrin operasyonunu sonlandırma çağrısı yaptı ve BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

OPERASYON RİSK OLUŞTURUYORMUŞ



Le Drian gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki harekatın "insani durum üzerinde oluşturacağı" risklerin değerlendirileceğini söyledi.

Le Drian, Afrin operasyonunun oluşturacağı riskleri "çok ciddi" olarak nitelendirdi