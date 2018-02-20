İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, IKBY ile  havalimanları, sınır kapılarının kontrolü ve askıda bulunan diğer konular  hakkında süren müzakerelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti.

IKBY'nin merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin havalimanlarında  görev yapması şartını kabul ettiğini belirten İbadi, şunları aktardı:

"IKBY, güvenlik gücü ve pasaport işlemlerinden sorumlu memurların  havalimanlarında bulunması şartını kabul etti. Dünyanın her yerinde havalimanları  ve sınır kapıları kontrolleri merkezi yönetimlerde bulunur. Merkezi yönetimin  şartlarının tamamı kabul edilince havalimanları yurt dışı uçuşlarına açılacak.  Eğer şartlarımız kabul edilmezse 5 ay da 10 ay da o havalimanları açılmaz."

KERKÜK'TE TÜRKMENLERİ HEDEF ALAN SUİKASTLAR

İbadi, Kerkük'te Türkmenlere yönelik son aylarda gerçekleştirilen  suikastlarla ilgili sorulara da cevap verdi.

Başbakan İbadi, Kerkük'teki güvenlik durumunun iyi, bundan yana da  içinin rahat olduğunu savunarak, suikast iddialarının "abartıldığını düşündüğünü"  belirtti.

İbadi, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini koruma sorumlulukları  olduğunu da vurgulayarak, suikast eylemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü  kaydetti.

Irak içerisinden İran'a yönelik NATO saldırıları iddialarına dair ise  İbadi, ülke topraklarının İran ve diğer hiçbir ülkeye saldırı için kullanılmasına  izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.