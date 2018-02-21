YPG’nin sözde Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye hükûmet güçlerine bağlı milislerin geldiğini doğruladı. Brusk, söz konusu milislerin Afrin halkına yardım etmek için geldiğini iddia etti. Halep/Şeyh Maksut’ta konuşlu bulunan YPG unsurları ile İran destekli rejim yanlısı milisler 30 araç, 2 tank ve 2 ZPT ile (Zırhlı Personel Taşıyıcı) ile Afrin’e girmeye başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, konvoyun geçtiği bölgeyi, topçu atışları ve silahlı insansız hava araçlarıyla bombardımana tuttu. Terör örgütü PYD/PKK’ya desteğe gelen unsurlar tekrar rejim kontrolündeki bölgeye döndü.
Afrin’e giren milisleri vurduk
21.02.2018 - 05:01 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası haber ajansı Reuters, Halep’ten yola çıkan Esad yanlısı güçlerin Afrin’e girmeye başladığını duyurdu.
Etiketler : afrin,ypg,esad güçleri,
545230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545230.aspx
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