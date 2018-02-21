Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YPG’nin sözde Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye hükûmet güçlerine bağlı milislerin geldiğini doğruladı. Brusk, söz konusu milislerin Afrin halkına yardım etmek için geldiğini iddia etti. Halep/Şeyh Maksut’ta konuşlu bulunan YPG unsurları ile İran destekli rejim yanlısı milisler 30 araç, 2 tank ve 2 ZPT ile (Zırhlı Personel Taşıyıcı) ile Afrin’e girmeye başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, konvoyun geçtiği bölgeyi, topçu atışları ve silahlı insansız hava araçlarıyla bombardımana tuttu. Terör örgütü PYD/PKK’ya desteğe gelen unsurlar tekrar rejim kontrolündeki bölgeye döndü.