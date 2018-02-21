Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Lavrov, Afrin’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin’deki durumun “Şam ve Ankara arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini” söyleyen Lavrov, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları Şam’la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir” diye konuştu. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Komitesi üyeleriyle Suriye’deki durumu ve Afrin’de son gelişmeleri görüştü” açıklamasını yaptı. Peskov, görüşme hakkında detay vermedi.