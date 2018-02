Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada her gün, 1 ayını doldurmamış 7 bin bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. Her sene daha bir aylık bile olamadan hayatını kaybeden bebek sayısı ise 2 milyon 600 bin. UNICEF, özellikle geri kalmış ülkelerde bebek ölümlerinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekti. Geçen yıl en yüksek bebek ölüm oranı, Pakistan’da görüldü. Bebek ölümlerinde Pakistan’ı Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan takip etti. Rapora göre, Pakistan’da her bin bebekten 45,6’sı bir aylık olmadan ölüyor. Bebek ölümlerinin en az olduğu Japonya’da her bin bebekten sadece 0,9’u bir aylık olmadan yaşamını yitiriyor. Listede Japonya’yı İzlanda ve Singapur izliyor. Türkiye’de ise her bin bebekten 6,5’i bir aylık olmadan ölüyor. UNICEF’in raporunda, geri kalmış ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında bebek ölüm oranları açısından çok fark var. Geri kalmış ülkelerde ortalama her bin yeni doğandan 27’si, gelişmiş ülkelerde ise her bin yeni doğandan 3’ü hayatını yitiriyor. Raporda bebek ölümlerinin en fazla görüldüğü 10 ülkeden 8’inin Afrika kıtasında yer aldığına işaret edildi. Yeni doğan ölümlerinin yüzde 80’den fazlasına prematüre doğum, doğum sırasındaki komplikasyonlar ve enfeksiyonlar sebep oluyor. UNICEF, her ülkenin bebek ölümlerinde gelişmiş ülkelerdeki oranı yakalaması hâlinde 2030’a kadar 16 milyon canın kurtarılabileceğine dikkati çekti.