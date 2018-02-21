Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Yakında Afrin şehir merkezi kuşatma altına alınacak" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine Almanya'dan küstah bir tepki geldi.
ALMAN DIŞİŞLERİ: SİVİL HALKIN ACILARI SÜRECEK
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, kardeş bölge halkına barış ve huzur götüren Mehmetçik'in duyarlılığı görmezden gelinirken, "Kuşatma tehdidi sivil halkın acılarının sürmesine yol açacak" ifadeleri kullanıldı.
Alman makamlarının terör örgütü PYD/YPG'nin zulümlerine ilişkin herhangi bir değrlendirmede bulunmaması tepki çekti.