Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Şam yakınlarındaki Doğu Guta'ya saldırıları sürüyor. Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta, insani dram nedeniyle "İkinci Halep" olarak nitelendirilmeye başlandı.







2013'ten bu yana hükümet güçlerinin kuşatması altındaki bölgede bulunan yaklaşık 400 bin kişi kan ağlıyor.







Suriye İnsan Hakları Gözlemevi pazar akşamından bu yana en az 250 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.







Bin 200'den fazla da yaralı var. Hayatını kaybedenler arasında 50'den fazla çocuk da bulunuyor.







Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 48 saat içinde bu kadar fazla can kaybının, 2013'teki kimyasal saldırıdan bu yana ilk kez yaşandığını da ifade etti.







Muhaliflerin kontrolündeki bölge pazar gününden beri Suriye ordusu tarafından yoğun bombardıman altına alındı.







Bölgedeki arama kurtarma ekipleri uçakların gökyüzünü hiç terketmediğini söylüyor.







Esad güçlerinin saldırıları uluslararası toplumun tepkisini çekti.







Birleşmiş Milletler artan çatışmaların alarm verici olduğunu duyurdu.







Bölgedeki 5 hastane ve sağlık merkezinin hava saldırılarında vurulduğu belirtilen açıklamada, bu durumun savaş suçu sayılabileceği belirtildi.







ABD yaşananlardan kaygı duyduklarını duyurdu. Bir aylık ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.







Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan anlaşmaya göre ateşkes uygulanacak çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alıyor.







Anlaşma El Kaide bağlantılı örgütleri kapsamadığı için Şam yönetimi bunu gerekçe göstererek bölgeye operasyonlar düzenliyor.







