Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de bir kadın, en yakın arkadaşını yatağa bağlayıp tekrar tekrar bıçakladı. 26 yaşındaki Shaunna Littlewood, hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın, Sarah Holden isimli kadınla 17 yıldır yakın

arkadaştı.

EL VE AYAKLARINDAN YATAĞA BAĞLADI



İkili, akşamı Littlewood'un evinde birlikte geçirdi. Daha sonra Littlewood bir anda arkadaşının el ve ayak bileklerini yatağa bağladı, daha sonra ise bacaklarını, karnını, göğsünü, boynunu ve yüzünü parçaladı.





ARAYIP SALDIRIYI HABER VERDİ



Saldırı sırasında Littlewood en yakın arkadaşını 17 defa bıçakladı. Savcı Simon Waley, Holden'in sol elini bir noktada serbest bırakmayı başarıp saldırıyı durdurmaya çalıştığını söyledi ancak Littlewood saldırıyı sürdürdü. Saldırı sonrası Littlewood, ağır bir biçimde yaraladığı arkadaşının kardeşinin sevgilisini arayıp durumu haber verdi. Eve gelen hemen adam ambulans çağırdı.



DURUMU İYİ AMA TAM OLARAK İYİLEŞEMEDİ



Savcı Waley, Holden'ın kalbine yakın bir yerden yaralandığı, ayrıca akciğerinin çöktüğü ve boynu, çenesi ve karnından yaralandığını açıkladı. Holden'ın solunum sorunlarının devam ettiği ve ses telleri ile ilgili problemler yaşadığı belirtildi.



"ARTIK KİMSEYE GÜVENEMEM"



Mahkemede konuşan Holden, "O güvendiğim en yakın arkadaşımdı ama ben yaptıklarından sonra artık hiç kimseye, aileme bile güvenmem" dedi. Littlewood arkadaşının mahkemededi konuşması esnasında ağladı.



7 YIL CEZA ALDI



Avukatı, Littlewood'un saldırıyı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını ve post-travmatik stres bozukluğu ile borderline kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi. Littledwood'un saldırı sırasında alkollü olduğu açıklandı. Hakim, Littlewood'u 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.