Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 33. gününde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak teröristlerden temizlenen köylerle birlikte harekat derinleştirilirken ve Kilis'le olan sınır teması da kesildi. Almanya daha önce harekata olan karşıtlığını ima ederken artık açık açık söylemeye başladı.

'HAREKÂTI SONA ERDİRİN' ÇAĞRISI



Almanya'nın Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin sözcüsü olan Jürgen Hardt'ın Türkiye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirmesi ve bölgeden çekilme yönünde çağrılarda bulundu.

Jürgen Hardt "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum. Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" şeklinde konuştu.