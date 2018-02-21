Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Haresta, Duma, Merc, Arbin, Hammuriye, Sakba, Kefer Batna ve Medyere bugün de hedef alındı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Kefer Batna beldesine düzenlenen 3 varil bombası saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti. Sakba'da 2, Hammuriye'de 1 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılar aralıksız devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sağlık merkezlerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya dün ve önceki gün düzenlediği saldırılarda toplam 167 sivil ölmüştü. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.