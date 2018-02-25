Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'de düzenlenen Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na bölünmüş yarımadanın düşman ülkeleri arasındaki barışçı yakınlaşma damgasını vurdu.

Müsabakaların bitmesinin ardından kapanış töreniyle sona eren olimpiyatlar, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yakınlaşma ve iş birliği adımlarına tanıklık etti.

Olimpiyatlarda iki ülke sporcuları aynı bayrak altında yürüdü, hatta aynı forma altında mücadele etti. Kuzey Koreli sporcular oyunlara katılmak için bölünmüş sınır hattından Güney'e geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore heyetiyle birlikte Güney'i ziyaret etti.

Kuzey Koreli ponpon kızlar birleşik Kore buz hokeyi takımı için müsabakalarda tezahürat yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, kapanış törende yaptığı konuşmada Güney Kore ve Kuzey Kore'ye olimpiyatlarda gösterdikleri yakınlaşma ve iş birliği için teşekkür etti.

Bach, olimpiyatlarda aynı bayrak altında yürüyen, aynı formayla mücadele eden iki ülke sporcularının sporun insanları bir araya getirebileceğini, köprüler inşa edebileceğini kanıtladıklarını belirtti. Komite Başkanı, sporcuların bu yolla "barışçı bir geleceğe olan inançlarını gösterdiklerini" ifade etti.

Pyeongchang Kış Oyunları'nın "ufuk açan bir olimpiyat" olarak tarihe geçeceğini vurgulayan Bach, IOC olarak burada filizlenen "olimpik diyaloğun" sürmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Kuzey ve Güney Kore arasında olimpiyat vesilesiyle yaşanan yakınlaşma, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

İki ülke heyetlerinin IOC gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte konuk olarak katılmıştı.

Törende Yo-jong, Pence'nin arkasına oturmuş ancak ikili görüşme olmamıştı.