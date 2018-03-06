Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Hmeymim hava üssü yakınlarında askeri nakliye uçağı düşmüştü. İlk raporlara göre uçakta 6 mürettebat olmak üzere toplamda 32 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise düşen uçakta 32 kişinin değil 39 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hmeymim Havaalanına iniş yaparken düşen An-26 nakliye uçağında 33 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Hepsi Rus Silahlı Kuvvetleri askeri görevlileri. Rus Savunma Bakanlığının komisyonu kazanın tüm yönlerini inceliyor. Savunma Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleri için mümkün olan her türlü yardımı ve desteği sağlayacaktır" denildi.

İlk bilgilere göre; uçak teknik arıza sebebiyle düştü

Uçağın içindeki 33 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

Suriye rejimine ait AN-26 uçağı 3 sene önce düşmüştü

Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil. Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü. An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.